Покеристи з Прибалтики доволі успішно виступають на цьогорічній Всесвітній серії.

Покерним героєм Литви став Гедимінас Уселіс. Він тріумфував у турнірі WSOP Event 76 і окрім чемпіонського браслету отримав ще й 211 тисяч доларів.

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Бай-ін у ці змагання коштував 400 "баксів". Литовець доволі швидко "спалив" два входи, але третій виявився для нього дуже успішним.

Гедимінас Уселіс не є дуже відомим покеристом. У живих турнірах він виграв лише близько 300 тисяч доларів. Але в онлайні цей хлопець діє доволі успішно — більше двох мільйонів "зелених" призових за кар’єру.

Відзначимо, що місяць тому дебютний браслет на цьогорічній Серії для Литви здобув Владас Бурнейкіс.

Нагадаємо, Україна також може похизуватися чемпіоном на WSOP-2020.