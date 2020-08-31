Казкові історії збагачення завдяки покеру – не рідкість. І кожна наступна все більше доводить унікальність цієї гри, яка справді дозволяє здійснювати мрії.

Не вірите? Ліліан Фігередо спробує вас переконати. Бразилійка виграла понад 13 тисяч доларів, не витративши на участь в турнірі ні цента! Ліліан вдалося пробитися на престижний онлайн-турнір через фрірол-сателіт:

Майже всю серію WPT Online я грала недорогі сателіти, адже мій банкрол не дозволяв входити в турніри на пряму. Сателіти мені вдавалися не дуже добре, але навіть програвши в одному з них, я отримала квиток на фрірол Second Chance. Вже там я виграла вхід у турнір за 109 доларів.

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Врешті Ліліан вдалося зайняти третє місце у цьому турнірі, що принесло їй 13 153 долари. При цьому досі її найбільшим виграшем були скромні 180 доларів. Цей успіх, щоправда, не просто так впав у руки бразилійці. Дівчина дійсно постаралася максимально підвищити власні шанси:

Перед початком такого важливого для мене турніру я придбала навчальний курс про гру на ранніх стадіях турнірів 6-max. А в перерві між першим та другим днем я вивчала вже стратегію гри у середній та пізній стадіях турніру.

Із покером Фігередо познайомив її хлопець, який не так давно розповів дівчині базові правила гри. Ліліан так сподобалося, що вона вирішила розвиватися в цьому керунку і не прогадала. Як би не склалася її кар’єра далі, історія Ліліан – ще один доказ того, що у покері можливо практично усе!