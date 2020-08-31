Сказочные истории обогащения благодаря покеру – не редкость. И каждая следующая все больше доказывает уникальность этой игры, которая действительно позволяет осуществлять мечты.

Не верите? Лилиан Фигередо попытается вас убедить. Бразильянка выиграла более 13 тысяч долларов, не потратив на участие в турнире ни цента! Лилиан удалось пробиться на престижный онлайн-турнир через фриролл-сателлит:

Почти всю серию WPT Online я играла недорогие сателлиты, ведь мой банкролл не позволял входить в турниры напрямую. Сателлиты мне удавались не очень хорошо, но даже проиграв в одном из них, я получила билет на фриролл Second Chance. Уже там я выиграла вход в турнир за 109 долларов.

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Наконец Лилиан удалось занять третье место в этом турнире, что принесло ей 13 153 доллара. При этом до сих пор ее самым крупным выигрышем были скромные 180 долларов. Этот успех, правда, не просто так упал в руки девушке. Она действительно постаралась максимально повысить собственные шансы:

Перед началом такого важного для меня турнира я приобрела обучающий курс по игре на ранних стадиях турниров 6-max. А в перерыве между первым и вторым днем я изучала уже стратегию игры в средней и поздней стадиях.

С покером Фигередо познакомил ее парень, который не так давно рассказал девушке базовые правила игры. Лилиан так понравилось, что она решила развиваться в этом направлении и не прогадала. Как бы ни сложилась ее карьера дальше, история Лилиан – еще одно доказательство того, что в покере возможно практически все!