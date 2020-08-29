Райан Депауло стал одним из самых заметных героев нынешнего WSOP Online. И дело не в том, что американец сорвал особенно большой куш, или завоевал несколько браслетов.

Речь идет о том, КАК Райан получил свой единственный титул и 159 тысяч долларов призовых. А сделал он это, сидя в собственном автомобиле на парковке возле супермаркета.

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Несмотря на то, что Депауло не только покерист, но и блогер, подробный отчет об этом успехе можно увидеть на его YouTube-канале. Более того, теперь там появилось еще одно интересное видео. Как к Райану наконец добрался по почте его чемпионский браслет, процессом распаковки которого покерист и поделился со своими зрителями: