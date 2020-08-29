Раян Депауло став одним із найпомітніших героїв цьогорічного WSOP Online. І річ не в тому, що американець зірвав особливо великий куш, чи завоював кілька браслетів.

Йдеться про те, ЯК Раян здобув свій єдиний титул та 159 тисяч доларів призових. А зробив він це, сидячи у власному авто на парковці біля супермаркету.

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Зважаючи на те, що Депауло не тільки покерист, але й блогер, детальний звіт про цей успіх можна побачити на його YouTube-каналі. Більше того, тепер там з’явилося ще одне цікаве відео. До Раяна нарешті дістався поштою його чемпіонський браслет, процесом розпакування якого покерист і поділився зі своїми глядачами: