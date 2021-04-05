Не раз Филу Хельмуту приходилось отвечать за свое тщеславие и длинный язык. И теперь "Poker Brat", который считает себя одним из лучших игроков независимо от покерной дисциплины, получил вызов на дуэль от лидера "All Time Money List" Брина Кенни.

Между покеристами – целая пропасть в списке самых успешных турнирных офлайн-игроков. Брин Кенни возглавляет рейтинг с общим достижением в 56 403 505 долларов. Фил Хельмут – на 21 месте – 24 215 184 долларов призовых. Поэтому у представителя нового поколения вполне разумные аргументы, чтобы опустить ветерана с небес на землю.

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Брин Кенни / Фото Triton Poker

Мне уже надоело слышать всю эту чушь о белой магии и величии Фила Хельмута. Нам всем хорошо известно, кто здесь настоящий царь горы. Но если у тебя есть какие-то сомнения, давай скинемся по миллиону долларов и дадим людям то, чего они хотят.

Несмотря на многочисленные рекорды Фила Хельмута в рамках Мировой серии покера, Кенни подчеркивает, что "Poker Brat" в последние годы "отсиживается в засаде", тогда как его оппонент демонстрирует выдающиеся результаты в самых дорогих турнирах календаря. Фил с такими упреками категорически не соглашается.

Фил Хельмут / Фото wsop.com

Брин – я тебя очень уважаю и думаю, у тебя есть все шансы когда-нибудь стать лучшим покеристом в истории. Вот Майк Матусов считает, что ты уже им стал. Но когда ты говоришь, что я не составляю достойной конкуренции современным хайроллерам, а это ЛОЖЬ, ты унижаешь мое достоинство.

Дойдет ли дело от слов к действиям – у экспертов есть существенные сомнения. Кроме солидного бай-ина в миллион долларов, Кенни приглашает Хельмута "скрестить карты" не на территории ветерана – в онлайне. Да и в ближайшее время Филу есть чем заняться – как раз в разгаре матч "Белого мага" против Даниэля Негреану. Впрочем, хотелось бы надеяться, что Хельмут впоследствии таки примет вызов, ведь битва двух звездных представителей разных поколений вызовет неслыханный ажиотаж.