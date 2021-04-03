Один из самых узнаваемых и титулованных представителей интеллектуальной игры Фил Хельмут тщательно скрывает свою личную жизнь. В интернете не найти хотя бы одну общую фотографию звезды покера с его женой.

Трудно в это поверить, но несносный и дерзкий Фил Хельмут, которого привыкли видеть за покерным столом, недавно отпраздновал 31 годовщину брака с Кэтрин Санборн. Женщина, которая оказалась в тени покерной славы американца, присутствовала на большинстве триумфальных турниров мужа и стала своеобразным талисманом Фила.

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Кэтрин Санборн – жена Фила Хельмута / Фото marriedwiki.com

Хельмут, впрочем, тщательно прячет свою жену от объективов камер, а может наоборот – это скорее инициатива Кэтрин. Доктор Санборн – авторитетный психиатр с более чем 20-летней медицинской практикой. Вероятно, именно жена Хельмута намеренно избегает публичности, чтобы не навредить карьере мужа. Мол, "белый маг" создал себе определенный покерный имидж, который не сочетается со статусом примерного семьянина и отца двоих детей.



Фил Хельмут с отцом Филом I и сыном Филом III / Фото taddlr.com

У Фила и Кэтрин двое сыновей – Николас и Филипп третий, последнего назвали в честь деда и отца. Фил III также любит играть в покер и, вероятно, продолжит покерную династию. А вот его мать Кэтрин Санборн к интеллектуальной игре относится довольно прохладно, а тесно познакомиться с покером была вынуждена из-за профессии мужа. Об этом свидетельствует один из последних постов Фила Хельмута.

В эту среду мы с женой отпраздновали 31 годовщину брака. Она умная, красивая, безупречная и понимающая женщина. Я, как собака, положил ей на колени эту белую сумку с пояском. Она заглянула внутрь и отложила ее на пол. А я ждал похвалы и восхищения! Этот пояс мне дали за победу на "High Stakes Duel" над Антонио Эсфандиари.



Пояс, который Хельмут получил за победу над Эсфандиари / Фото Twitter

А чего хотел Фил? Трудно удивить жену многократного рекордсмена мира, владельца 15 браслетов WSOP. Да и не каждая женщина была бы в восторге, если бы ее квартиру годами превращали в музей Боевой Славы. А за 30 лет карьеры Фил Хельмут подобных "побрякушек" притащил в дом уже немало.