Один із найбільш пізнаваних і найтитулованіших представників інтелектуальної гри Філ Хельмут ретельно приховує своє особисте життя. В інтернеті годі знайти бодай одну спільну світлину зірки покеру із його дружиною.

Важко у це повірити, але нестерпний і зухвалий Філ Хельмут, якого звикли бачити за покерним столом, нещодавно відсвяткував 31 річницю шлюбу із Кетрін Санборн. Жінка, яка опинилась у затінку покерної слави американця, була присутня на більшості тріумфальних турнірів чоловіка і стала своєрідним талісманом Філа.

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Кетрін Санборн – дружина Філа Хельмута / Фото marriedwiki.com

Хельмут, утім, ретельно ховає свою дружину від об’єктивів камер, а може навпаки – це швидше ініціатива Кетрін. Доктор Санборн – авторитетний психіатр із більш як 20-річною медичною практикою. Ймовірно, саме дружина Хельмута навмисно уникає публічності, аби не зашкодити кар’єрі чоловіка. Мовляв, "Білий маг" створив собі певний покерний імідж, який не поєднується зі статусом зразкового сім’янина і батька двох дітей.



Філ Хельмут із батьком Філом I і сином Філом ІІІ / Фото taddlr.com

У Філа і Кетрін двоє синів – Ніколас і Філіп третій, останнього назвали на честь діда та батька. Філ III також полюбляє грати у покер і, ймовірно, продовжить покерну династію. А от його мати Кетрін Санборн до інтелектуальної гри ставиться доволі прохолодно, а тісно познайомитись із покером була змушена через професію чоловіка. Про це свідчить один із останніх постів Філа Хельмута.

Цієї середи ми з дружиною відсвяткували 31 річницю шлюбу. Вона розумна, красива, бездоганна і розуміюча жінка. Я, як собака, поклав їй на коліна цю білу сумку з паском. Вона заглянула всередину і відклала її на підлогу. А я чекав похвали і захоплення! Цей пояс мені дали за перемогу на "High Stakes Duel" над Антоніо Есфандіарі.



Пояс, який Хельмут отримав за перемогу над Есфандіарі / Фото Twitter

А чого хотів Філ? Важко здивувати дружину багаторазового рекордсмена світу, власника 15 браслетів WSOP. Та й не кожна жінка була б у захваті, якби її помешкання роками перетворювали на музей бойової слави. А за 30 років кар’єри Філ Хельмут подібних "брязкалець" притягнув до помешкання уже чимало.