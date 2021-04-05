Філу Хельмуту доводилось не раз відповідати за свою пихатість і довгий язик. Цього разу "Poker Brat", який вважає себе одним із найкращих гравців незалежно від покерної дисципліни, отримав виклик на дуель від лідера "All Time Money List" Бріна Кенні.

Між покеристами – ціла прірва у списку найуспішніших турнірних офлайн гравців. Брін Кенні очолює рейтинг із загальним здобутком у 56 403 505 доларів. Філ Хельмут – лише на 21 місці – 24 215 184 доларів призових. Тож у представника нової генерації є цілком слушні аргументи, аби опустити ветерана з небес на землю.

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Брін Кенні / Фото Triton Poker

Мені уже набридло чути усю цю маячню про білу магію і велич Філа Хельмута. Нам усім добре відомо, хто тут справжній цар гори. Але якщо у тебе є якісь сумніви, давай скинемось по мільйону доларів і дамо людям те, чого вони хочуть.

Незважаючи на численні рекорди Філа Хельмута в рамках Світової серії покеру, Кенні наголошує, що "Poker Brat" в останні роки "відсиджується у засідці", тоді як його опонент демонструє непересічні результати у найдорожчих турнірах календаря. Філ із такими закидами категорично не погоджується.



Філ Хельмут / Фото wsop.com

Брін – я тебе дуже поважаю і думаю, в тебе є всі шанси колись стати найкращим покеристом в історії. От Майк Матусов вважає, що ти уже ним став. Але коли ти кажеш, що я не складаю гідної конкуренції сучасним хайролерам, а це БРЕХНЯ, ти принижуєш мою гідність.

Чи перейде справа від слів до дій – у експертів є суттєві сумніви. Окрім суттєвого бай-іна у мільйон доларів, Кенні запрошує Хельмута "схрестити карти" не на території ветерана – в онлайні. Та й у найближчий час Філу є чим зайнятись – якраз у розпалі матч "Білого мага" проти Даніеля Негреану. Утім, хотілось би сподіватись, що Хельмут згодом таки прийме виклик, адже битва двох зіркових представників різних поколінь спричинить нечуваний ажіотаж.