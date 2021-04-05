Легенді покеру кинули виклик на мільйон доларів
Філу Хельмуту доводилось не раз відповідати за свою пихатість і довгий язик. Цього разу "Poker Brat", який вважає себе одним із найкращих гравців незалежно від покерної дисципліни, отримав виклик на дуель від лідера "All Time Money List" Бріна Кенні.
Джерело:cardschat.com
Між покеристами – ціла прірва у списку найуспішніших турнірних офлайн гравців. Брін Кенні очолює рейтинг із загальним здобутком у 56 403 505 доларів. Філ Хельмут – лише на 21 місці – 24 215 184 доларів призових. Тож у представника нової генерації є цілком слушні аргументи, аби опустити ветерана з небес на землю.
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Брін Кенні / Фото Triton Poker
Мені уже набридло чути усю цю маячню про білу магію і велич Філа Хельмута. Нам усім добре відомо, хто тут справжній цар гори. Але якщо у тебе є якісь сумніви, давай скинемось по мільйону доларів і дамо людям те, чого вони хочуть.
Незважаючи на численні рекорди Філа Хельмута в рамках Світової серії покеру, Кенні наголошує, що "Poker Brat" в останні роки "відсиджується у засідці", тоді як його опонент демонструє непересічні результати у найдорожчих турнірах календаря. Філ із такими закидами категорично не погоджується.
Філ Хельмут / Фото wsop.com
Брін – я тебе дуже поважаю і думаю, в тебе є всі шанси колись стати найкращим покеристом в історії. От Майк Матусов вважає, що ти уже ним став. Але коли ти кажеш, що я не складаю гідної конкуренції сучасним хайролерам, а це БРЕХНЯ, ти принижуєш мою гідність.
Чи перейде справа від слів до дій – у експертів є суттєві сумніви. Окрім суттєвого бай-іна у мільйон доларів, Кенні запрошує Хельмута "схрестити карти" не на території ветерана – в онлайні. Та й у найближчий час Філу є чим зайнятись – якраз у розпалі матч "Білого мага" проти Даніеля Негреану. Утім, хотілось би сподіватись, що Хельмут згодом таки прийме виклик, адже битва двох зіркових представників різних поколінь спричинить нечуваний ажіотаж.
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