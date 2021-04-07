Даниэлю Негреану всегда хватало умения оказаться в центре внимания, но в последнее время канадец, похоже, решил превзойти сам себя.

Негреану делает все, чтобы о нем не забывали. Несколько месяцев его хедз-ап дуэль с Дагом Полком была едва ли не самой обсуждаемой темой в покерном сообществе.

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Едва ли не сразу после ее завершения канадец ввязался в битву с владельцем 15 браслетов WSOP Филом Хельмутом. В первом раунде Даниэль проиграл 50 тысяч долларов, однако уже готовится к следующей дуэли. Она, как сегодня рассказал Хельмут, состоится 5 мая. Каждый из соперников на этот раз положит на стол по 100 тысяч долларов.

И поскольку до второго раунда против Фила еще почти месяц, Негреану решил немного развлечься, "наехав" на популярный американский телеканал ESPN. Последний, к слову, среди прочего традиционно транслирует турниры WSOP.

На днях боссы ESPN решили уволить своего эксперта и экс-баскетболиста Пола Пирса за то, что он провел в соцсетях трансляцию своей домашней вечеринки с алкоголем, наркотиками и стриптизершами.

Негреану в твиттере раскритиковал телеканал, заодно вспомнив, как много лет назад во время WSOP представители ESPN запрещали ему употреблять слово "sucks" за телевизионным столом, потому что оно, мол, агрессивное и гомофобное. Хотя в Америке это слово обычно не имеет слишком негативного значения и приблизительно перевести его можно как "отстой".