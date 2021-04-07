Даніелю Негреану ніколи не бракувало вміння опинитися у центрі уваги, та останнім часом канадець, схоже, вирішив перевершити сам себе.

Негреану робить усе, аби про нього не забували. Кілька місяців його хедз-ап дуель із Дагом Полком була чи не найбільш обговорюваною темою у покерній спільноті.

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Ледь не одразу після її завершення канадець вв’язався у битву із власником 15 браслетів WSOP Філом Хельмутом. У першому раунді Даніель програв 50 тисяч доларів, проте вже готується до наступної дуелі. Вона, як сьогодні розповів Хельмут, відбудеться 5 травня. Кожен із суперників цього разу покладе на стіл по 100 тисяч доларів.

Та оскільки до другого раунду проти Філа ще майже місяць, Негреану вирішив трохи розважитися, "наїхавши" на популярний американський телеканал ESPN. Останній, до слова, з-поміж іншого традиційно транслює турніри WSOP.

Днями боси ESPN вирішили звільнити свого експерта та екс-баскетболіста Пола Пірса за те, що він провів у соцмережах трансляцію своєї домашньої вечірки з алкоголем, наркотиками і стриптизерками.

Негреану у Твіттері розкритикував телеканал, заодно згадавши, як багато років тому під час WSOP представники ESPN забороняли йому вживати слово "sucks" за телевізійним столом, бо воно, мовляв, агресивне і гомофобне. Хоча в Америці це слово, зазвичай, не має аж надто негативного значення і приблизно перекласти його можна як "відстій".