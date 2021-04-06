Легенда одного из самых титулованных клубов НБА "Бостон Селтикс" Пол Пирс устроил настоящий фурор в соцсетях трансляцией своей вечеринки.

Карьеру баскетболиста Пол завершил еще в 2017 году и с тех пор работал экспертом на телевидении, но теперь придется искать новую работу. Пирс вполне может задуматься над покерной карьерой, ведь далеко не новичок в этом деле. Чемпион НБА несколько раз участвовал в WSOP и снимался в популярном шоу Poker After Dark.

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К слову, именно трансляцией домашней игры в покер Пол и создал себе проблемы. Дело в том, что только покером Пирс с друзьями не ограничился. Собственно, покера было совсем немного. А вот алкоголя, наркотиков и развлечений со стриптизершами – хоть отбавляй. В конце концов, лучше один раз увидеть:

GTA Vice City party pic.twitter.com/ImK5GCXrjd — zxaxqx1 (@zxaxqx1) April 3, 2021

Канал ESPN, на котором работал Пирс, уже объявил, что разрывает контракт с экс-баскетболистом. Возвращаясь к трансляции, Пол остановил ее после того, как кто-то поинтересовался в комментариях, знают ли об этой вечеринке его жена и дети. Так что, похоже, лишь увольнением с работы проблемы Пола Пирса после этой веселой ночки не ограничатся.