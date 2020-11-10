Несмотря на успешный старт, хедз-ап дуэль против Дага Полка складывается для Даниэля Негреану все хуже.

Выиграв более 100 тысяч долларов за 200 рук разыгранных в живую, Негреану начал стремительно терять деньги, как только оппоненты перебрались в онлайн.

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За первую сессию в интернете Даг выиграл более 200 тысяч долларов. Почти с таким же итогом завершился и второй раунд онлайн-поединка. На этот раз Негреану хорошо стартовал. В начале сессии канадец выиграл банк в 50 тысяч. На доске 7-J-9-Q-4 Полк поставил олл-ин лишь с попаданием в девятку, а у канадца оказались две пары.

Тем не менее, это был последний крупный банк, который Даниэлю удалось выиграть за вечер. После этого инициатива полностью перешла к Полку. Даг буквально задавил оппонента рейзами и чек-рейзами. Попытки Негреану использовать смолболл стратегию (то есть играть небольшими ставками и разгонять банк только с хорошими картами) полностью провалилась. Даниэль просто выбрасывал большую часть своих рук в ответ на повышение ставок от Полка.

Все это вылилось в более 160 тысяч долларов выигрыша для Дага по итогу 382 раздач. Поэтому общее преимущество Полка достигло уже более четверти миллиона долларов. Оппоненты пока сыграли лишь 1 006 рук из 25 тысяч запланированных. Впрочем, если сценарий поединка не изменится, Негреану вполне может воспользоваться правом выйти из дуэли после половины дистанции.