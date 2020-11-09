Недавно покерное сообщество подводило итоги беспрецедентной Всемирной серии покера, которая в этом году состоялась в онлайне. С капризами пандемии пришлось смириться и организаторам престижной европейской серии EPT.

В течение 10 дней в рамках первого в истории онлайн этапа Европейского покерного тура состоится 20 турниров в различных дисциплинах, подходящих под любой размер кошелька. Размер бай-инов – от 215 до 25 тысяч долларов, а гарантированный общий призовой фонд составит 20 миллионов долларов.

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Часть "пирога" за своими мониторами и гаджетами покеристы уже разыграли. Турниру хайроллеров с бай-ином 5200 долларов бросили вызов 87 игроков, добавив в призовой фонд 44 ре-энтри. На кону оказалось 655K, а почти 1/5 часть отправилась в банкролл чемпиона.

Свое имя в историю покера вписал Дэвид Лака, который стал первым чемпионом онлайн-версии этапа Европейского покерного тура. Главный приз – 143 567 долларов – самое большое достижение испанца в онлайне. Активно выступает Лака и в "живых" турнирах, где уже выиграл чуть больше 1,6 миллиона долларов призовых.