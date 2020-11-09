Нещодавно покерна спільнота підбивала підсумки безпрецедентної Всесвітньої серії покеру, яка цьогоріч відбулась в онлайні. Із примхами пандемії довелось змиритись і організаторам найпрестижнішої європейської серії EPT.

Впродовж 10 днів в рамках першого в історії онлайн етапу Європейського покерного туру відбудеться 20 турнірів у різних дисциплінах та на будь-який гаманець. Розмір бай-інів – від 215 до 25 000 доларів, а гарантований загальний призовий фонд становитиме 20 мільйонів доларів.

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Частину "пирога" за своїми моніторами та ґаджетами покеристи уже розіграли. Турніру хайролерів з бай-іном 5200 доларів кинули виклик 87 гравців, додавши у призовий фонд 44 ре-ентрі. На кону опинилось 655 K, а майже 1/5 частина відправилась на банкрол чемпіона.

Своє ім’я в історію покеру вписав Девід Лака, який став першим чемпіоном онлайн-версії етапу Європейського покерного туру. Головний приз – 143 567 доларів – найбільше досягнення іспанця в онлайні. Активно виступає Лака і у "живих" турнірах, де вже виграв трохи більше 1,6 мільйона доларів призових.