Попри успішний старт, хедз-ап дуель проти Дага Полка складається для Даніеля Негреану усе гірше.

Вигравши понад 100 тисяч доларів за 200 рук розіграних на живо, Негреану почав стрімко втрачати гроші, як тільки опоненти перебралися в онлайн.

Читайте також: Європейський покерний тур також перебрався в Інтернет: є перший чемпіон

За першу сесію в інтернеті Даг виграв понад 200 тисяч доларів. Майже з таким же підсумком завершився і другий раунд онлайн-двобою. Цього разу Негреану добре стартував. На початку сесії канадець виграв банк у 50 тисяч. На дошці 7-J-9-Q-4 Полк поставив ол-ін лише з потраплянням у дев’ятку, а в канадця виявилися дві пари.

Проте, це був останній великий банк, який Даніелю вдалося виграти за вечір. Після цього ініціатива повністю перейшла до Полка. Даг буквально задавив опонента рейзами та чек-рейзами. Спроби Негреану використовувати смолбол стратегію (тобто грати невеликими ставками і розганяти банк лише з хорошими картами) повністю провалилася. Даніель просто викидав більшість своїх рук у відповідь на підвищення ставок від Полка.

Усе це вилилося у понад 160 тисяч доларів виграшу для Дага за підсумком 382 роздач. Тож загальна перевага Полка сягнула вже понад чверті мільйона доларів. Опоненти поки зіграли лише 1006 рук із 25 тисяч запланованих. Утім, якщо сценарій поєдинку не зміниться, Негреану цілком може скористатися правом вийти з дуелі після половини дистанції.