Пандемия наносит очередной удар по решающему этапу Main Event Всемирной серии покера.

Напомним, из-за положительного теста на COVID-19 Упешка да Силва не смог сыграть за финальным столом Главного события американского этапа WSOP.

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И вот уже через несколько дней организаторы турнира получили еще более сильный удар. Финальный хедз-ап между чемпионом американской сетки и аргентинцем Дамианом Саласом (он выиграл международный турнир) придется отложить.

Старт дуэли планировали на 30 декабря. Но аргентинца не пустили в США. Дамиан сдал отрицательный тест на COVID-19, однако власти страны решили перестраховаться. Причиной стало то, что с момента триумфального для Саласа финального стола в чешском Розвадове еще не прошло 15 дней. Интересно, что Дамиан вместе с женой, братом и двумя друзьями уже даже купили билеты, но в аэропорту их завернули.

Вылететь в США аргентинец сможет в первый день нового года. Поэтому финальный хедз-ап перенесли на третье января.