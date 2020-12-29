Пандемія завдає чергового удару по вирішальному етапу Main Event Світової серії покеру.

Нагадаємо, через позитивний тест на COVID-19 Упешка да Сілва не зміг зіграти за фінальним столом Головної Події американського етапу WSOP.

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І от вже за кілька днів організатори турніру отримали ще болючіший удар. Фінальний хедз-ап між чемпіоном американської сітки та аргентинцем Даміаном Саласом (він виграв міжнародний турнір) доведеться відкласти.

Старт дуелі планували на 30 грудня. Але аргентинця не впустили в США. Даміан здав негативний тест на COVID-19, проте влада країни вирішила перестрахуватися. Причиною стало те, що з моменту тріумфального для Саласа фінального столу в чеському Розвадові ще не минуло 15 днів. Цікаво, що Даміан разом з дружиною, братом і двома друзями вже навіть придбали білети, та в аеропорту їх завернули.

Вилетіти в США аргентинець зможе у перший день нового року. Тож фінальний хедз-ап перенесли на третє січня.