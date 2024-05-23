Менее двух недель назад Костя пробился сразу за две финалки в течение одного вечера. Тогда ему удалось финишировать на второй и четвертой строчках и заработать в общей сложности около 55 тысяч долларов.

На этот раз Гольский оказался среди девяти лучших игроков турнира SCOOP-92-H с бай-ином 1 050 долларов. Соревнования собрали 195 входов и растянулись на два дня. Интересно, что в конце первого дня с украинцем случился курьезный случай, который едва не стоил ему будущих призовых.

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Хочу рассказать историю о топ-3. Я думал не буду рассказывать, но пусть. Оставался этот один турнир и я решил пойти за телефоном поиграть его. Остается где-то 20 человек, я имел 25 блайндов, что-то проиграл, потом присипаюсь в 8 часов, понимаю: "Блин, что-то не то, что-то не то. Почему будильник не сработал? Почему я заснул?". И после этого я захожу быстренько в Poker Stars и смотрю: "Фух, я живой, у меня 17 блайндов, второй день взяли!,

– написал Костя.

Эти 17 больших блайндов Костя превратил в 28 и именно с таким стеком начал финальный стол. Украинец в целом играл очень уверенно и даже провернул несколько агрессивных блефов. Впрочем, когда в игре оставалось всего три участника, выбить Гольского сумел австриец Sagetea99. Третья строчка принесла Константину 23 287 долларов призовых.

Добавим, что вскоре Kostya_Jock планирует отправляться в США, где в конце мая стартует легендарная серия WSOP.

Новый рекордсмен Украины

Игорь Ярошевский занял пятое место в Главном событии Triton Poker в Черногории, за что получил 1,4 миллиона долларов. Это сделало Игоря самым успешным украинским покеристом в истории с карьерным выигрышем в 9 752 318 долларов.