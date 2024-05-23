Менше двох тижнів Костя пробився одразу за дві фіналки впродовж одного вечора. Тоді йому вдалося фінішувати на другій та четвертій сходинках і заробити загалом близько 55 тисяч доларів.

Цього разу Гольський опинився серед дев’яти найкращих гравців турніру SCOOP-92-H з бай-іном 1 050 доларів. Змагання зібрали 195 входів та розтягнулися на два дні. Цікаво, що наприкінці першого дня з українцем трапився курйозний випадок, який ледь не коштував йому майбутніх призових.

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Хочу розказати історію про топ-3. Я думав не буду розказувати, але нехай. Залишався цей один турнір і я вирішив піти за телефоном пограти його. Залишається десь 20 людей, я мав 25 блайндів, щось програв, потім прикидаюсь о 8 годині, розумію: "Блін, щось не те, щось не те. Чому будильник не спрацював? Чому я заснув?". І після цього я заходжу швиденько у Poker Stars і дивлюсь: "Фух, я живий, у мене 17 блайндів, другий день взяли!,

– написав Костя.

Ці 17 великих блайндів Костя перетворив на 28 і саме з таким стеком розпочав фінальний стіл. Українець загалом грав дуже впевнено і навіть провернув кілька агресивних блефів. Втім, коли у грі залишалося лише три учасники, вибити Гольського зумів австрієць Sagetea99. Третя сходинка принесла Костянтину 23 287 доларів призових.

Додамо, що невдовзі Kostya_Jock планує вирушати до США, де наприкінці травня стартує легендарна серія WSOP.

Новий рекордсмен України

Ігор Ярошевський зайняв п’яте місце у Головній події Triton Poker у Чорногорії, за що отримав 1,4 мільйона доларів. Це зробило Ігоря найуспішнішим українським покеристом в історії із кар’єрним виграшем у 9 752 318 доларів.