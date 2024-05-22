Работают ли стереотипы?

Обычно, книгу просят не судить по обложке, но в покере можно. Скажем, молодые покеристы играют агрессивнее, пожилые люди – тайтовее. Намотать на ус можно сразу, а дальше проверять, правильно ли вы все поняли. Иногда можете ошибиться, как я однажды сфолдил против Билла Кляйна (еще не зная его). Уверен, что игроки в его возрасте особо не блефуют. Ошибся, но нисколько не жалею, потому что основываясь на информации, которой владел, я все сделал правильно.

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Разговоры в игре

Часто игроки сами готовы вам все о себе рассказать. Прежде всего о том, любители они, или профессионалы. Иногда можно задавать нужные для вас вопросы, обычно люди охотно отвечают. Также можно очень многое понять по тому, как они обсуждают только что сыгранные раздачи. Как-то парень, которого я считал сильным регом, поставил ривер с топпарой, получил колл, выиграл банк и сказал: "Фух, я уже думал, рука не годится, когда ты заплатил". Сижу и думаю: "Ого, он сам не знает, зачем ставил ривер".

Поведение за столом и как его понимать

Наблюдайте, как игроки ведут себя. Ловко ли шафлят фишками, внимательно ли следят за игрой, комфортно им или страшно? Иногда человек и выглядит будто рег, и спокойный, и с фишками фокусы показывает, но играет ужасно. Если игрок долго думает перед тем, как поставить контбет в споте, где ставить надо в 100% случаев, значит, он просто не в курсе. Следовательно, маловероятно, что он профи.

Шоудауны

Важнейший пункт, ничто больше не дает столько важной информации. Если человек целый час делает ставки и забирает банки – это может быть хороший ран. Не делайте никаких выводов об игре оппонента, пока не видели его карты. Шоудауны – это абсолютное золото. Старайтесь не пропускать их даже в раздачах, где сами сфолдили на префлопе.

Как видят вас оппоненты?

Они будут оценивать, как вы выглядите, что говорите, как обращаетесь с картами и фишками. Вашу игру по первым раздачам, которые увидят. Если вы сразу покажете большой блеф, многие "повесят" на вас железобетонный нотс "блефун". Даже если за следующие 4 часа вы никогда не поставите без натса, он вряд ли изменится. Здесь есть о чем подумать!

115 тысяч долларов за вечер

Звёздный украинский покерист Андрей Держипильский сумел попасть сразу за три финальных стола разных турниров в течение одного вечера. В целом украинец заработал около 115 тысяч долларов.