Не будет преувеличением утверждать, что украинец Андрей Держипильский сейчас является одним из лучших покеристов на планете. В 2024 году наш земляк уже успел 6 раз сыграть на финалке, вероятно, самого престижного онлайн-турнира современности GGMillions, а сейчас зажигает на упомянутом World Festival.

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На днях украинец сыграл за тремя (!) финальными столами в течение одного вечера. Для разогрева Держипильский занял пятую строчку события Monday Challenge Asia HR, где заработал 15 867 долларов. Далее Андрей вплотную подобрался к чемпионству в турнире Daily Warm-Up HR за 2 625 долларов, но все же уступил в хедз-апе испанцу Игнасио Морону и получил 35 034 баксов за второе место.

В конце концов, Держипильский закрепил свой успех в статусном турнире Monday Super HR с входным билетом стоимостью аж 10 300 долларов. Здесь украинец финишировал пятым, разбогатев на более 65 тысяч. В целом в течение вечера Андрей получил около 115 тысяч долларов призовых.

Не отстает от земляка и другой наш звездный покерист Роман RomeoPro Романовский. Он финишировал третьим в соревнованиях Monday Bounty Magic HR, что собрали 262 входа, и заработал почти 30 тысяч долларов. Кроме того, Роман возглавляет общий лидерборд GG World Festival, победитель которого получит 1 миллион баксов.

Невероятный успех Prosperous4

Украинский покерист, выступающий под ником Prosperous4, стал победителем одного из турниров престижной серии SCOOP-2024 на Poker Stars. Этот успех принес нашему земляку около 6 миллионов гривен призовых.