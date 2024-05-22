Не буде перебільшення стверджувати, що українець Андрій Держипільський зараз є одним з найкращих покеристів на планеті. У 2024 році наш земляк уже встиг 6 разів зіграти на фіналці, ймовірно, найпрестижнішого онлайн-турніру сучасності GGMillions, а зараз запалює на згаданому World Festival.

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Днями українець зіграв за трьома (!) фінальними столами упродовж одного вечора. Для розігріву Держипільський посів п’яту сходинку події Monday Challenge Asia HR, де заробив 15 867 доларів. Далі Андрій впритул підібрався до чемпіонства у турнірі Daily Warm-Up HR за 2 625 доларів, але все ж поступився у хедз-апі іспанцю Ігнасіо Морону та отримав 35 034 баксів за друге місце.

Зрештою, Держипільський закріпив свій успіх в статусному турнірі Monday Super HR з вхідним квитком вартістю аж 10 300 доларів. Тут українець фінішував п’ятим, розбагатівши на понад 65 тисяч. Відтак, загалом упродовж вечора Андрій отримав близько 115 тисяч доларів призових.

Не відстає від земляка й інший наш зірковий покерист Роман RomeoPro Романовський. Він фінішував третім у змаганнях Monday Bounty Magic HR, що зібрали 262 входи, та заробив майже 30 тисяч доларів. Крім того, Роман очолює загальний лідерборд GG World Festival, переможець якого отримає 1 мільйонів баксів.

Неймовірний успіх Prosperous4

Український покерист, що виступає під ніком Prosperous4, став переможцем одного з турнірів престижної серії SCOOP-2024 на Poker Stars. Цей успіх приніс нашому земляку близько 6 мільйонів гривень призових.