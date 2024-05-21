Справа була в одному із покер-клубів Клівленда – звичайна, здавалося б, кеш-гра ледь не завершилася трагедією. У згаданого Грейса стався серцевий напад прямісінько за ігровим столом, де Джон кілька миттєвостей до того виграв черговий банк.

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Якщо вірити американським медикам, людина має лише 11% шансів на виживання, коли такий напад трапляється поза межами лікарні. Втім, фортуна цього вечора дійсно була на боці покериста. За сусіднім столом із Грейсом грав доктор Бенджамін Крамер. Лікар місцевої клініки миттєво надав необхідно допомогу і зумів реанімувати Джона, серце якого уже перестало битися. Важливу роль відіграло те, що у покер-клубі був автоматичний дефібрилятор. Пульс у Грейса з’явився буквально за мить до того, як у приміщення увірвалися лікарі швидкої допомоги.

Тепер, прокидаючись кожного ранку, не перестаю дивуватися, як сильно мені тоді пощастило,

– каже Грейс.

Уся ця ситуація ніяк не вплинула на любов Джона до покеру, що він грає вже близько 40 років. Грейс не лише повернувся за столи, але й нещодавно встиг потрапити до призової зони турніру за 300 доларів у тому ж покер-клубі, де пережив напад.

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