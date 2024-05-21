Дело было в одном из покер-клубов Кливленда – обычная, казалось бы, кэш-игра едва не завершилась трагедией. У упомянутого Грейса случился сердечный приступ прямо за игровым столом, где Джон несколько мгновений до того выиграл очередной банк.

Если верить американским медикам, человек имеет лишь 11% шансов на выживание, когда такой приступ случается вне больницы. Впрочем, фортуна в этот вечер действительно была на стороне покериста. За соседним столом с Грейсом играл доктор Бенджамин Крамер. Врач местной клиники мгновенно оказал необходимо помощь и сумел реанимировать Джона, сердце которого уже перестало биться. Важную роль сыграло то, что в покер-клубе был автоматический дефибриллятор. Пульс у Грейса появился буквально за мгновение до того, как в помещение ворвались врачи скорой помощи.

Теперь, просыпаясь каждое утро, не перестаю удивляться, как сильно мне тогда повезло,

– говорит Грейс.

Вся эта ситуация никак не повлияла на любовь Джона к покеру, что он играет уже около 40 лет. Грейс не только вернулся за столы, но и недавно успел попасть в призовую зону турнира за 300 долларов в том же покер-клубе, где пережил приступ.

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