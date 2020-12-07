Фил Гальфонд и Ченс Корнут дарят болельщикам настоящий триллер. Лидерство постоянно кочует из рук в руки.

Пятая серия Galfond Challenge обещает стать одной из самых ярких. Соперники делают все, чтобы покерные фаны неотрывно следили за каждой сессией их противостояния.

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Напомним, после четырех стартовых побед над "VeniVidi1993", "ActionFreak", Биллом Перкинсом и Дэном Кейтсом, Фил Гальфонд подходил к хедз-ап дуэли против Чэнса Корнута в качестве явного фаворита.

Сначала Гальфонд вполне оправдывал розданные авансы. Но впоследствии Корнут перевернул все с ног на голову. В какой-то момент уже Ченс заработал солидный гандикап.

Тогда уже Филу пришлось демонстрировать характер. Он сумел догнать оппонента и в 33-й сессии даже оформил небольшое лидерство. Но Корнут выиграл два следующих отрезка и теперь он снова опережает соперника: оппоненты сыграли половину из запланированных 35 тысяч раздач, а Ченс лидирует на 36,5 тысячи долларов.

Противостояние набирает обороты и мы продолжаем держать руку на пульсе одного из самых интересных покерных поединков года.

Напомним, ребята играют в Омаху. В случае итогового успеха Гальфонда, Корнут заплатит ему сверху 250 тысяч "баксов". Если победит Ченс, то Фил дополнительно отдаст сопернику один миллион "зеленых".