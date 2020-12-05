Бескомпромиссная дуэль покеристов на высоких лимитах приближается к трети дистанции. Даниэль Негреану, который, казалось, без шансов проигрывает, взял очередной незначительный реванш.

Даг Полк, который стримил пятнадцатый этап хедз-ап противостояния, не собирался показывать зрителям свои карты. Впрочем, то ли он не справился с техникой, то ли умышленно "спалился", но 40% рук американца стали достоянием аудитории. Кроме неприятного курьеза, на Полка ждал качественное сопротивление от его оппонента.

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В течение 452 рук Негреану хоть и был преимущественно сзади – соперник удвоился на старте сессии – сумел переломить ход игры в конце схватки. Здесь при случае канадцу стал откровенный кулер – карманные тузы Негреану "приняли" королей Полка.

Размер банка составлял 92 тысячи долларов, что позволило Даниэлю закончить сессию с профитом 46,5 тысяч. По итогам почти 7,5 тысяч раздач канадец все еще далеко сзади – Полк выигрывает в целом 514 тысячи долларов.