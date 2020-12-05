Безкомпромісна дуель покеристів на високих лімітах наближається до третини дистанції. Даніель Негреану, який, здавалось, без шансів програє чималі статки, взяв черговий незначний реванш.

Даг Полк, який стрімив 15-ий етап хедз-ап протистояння, не збирався показувати глядачам свої карти. Утім, чи то не впорався із технікою, чи навмисне "спалився", але 40% рук американця стали надбанням аудиторії. Окрім неприємного курйозу, на Полка чекав якісний супротив від його опонента.

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Впродовж 452 рук Негреану хоч і був переважно позаду – суперник подвоївся на старті сесії – зумів переломити хід гри наприкінці сутички. Тут у нагоді канадцю став відвертий кулер – кишенькові тузи Негреану "прийняли" королів Полка.

Розмір банку становив 92 тисячі доларів, що дозволило Даніелю закінчити сесію із профітом 46,5 тисяч. За підсумком майже 7,5 тисяч роздач канадець все ще далеко позаду – Полк виграє загалом 514 тисяч доларів.