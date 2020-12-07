Філ Гальфонд і Ченс Корнут дарують вболівальникам справжній трилер. Лідерство кочує з рук в руки.

П’ята серія Galfond Challenge обіцяє стати однією з найяскравіших. Суперники роблять усе, аби покерні фани невідривно слідкували за кожною сесією їхнього протистояння.

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Нагадаємо, після чотирьох стартових перемог над "VeniVidi1993", "ActionFreak", Білом Перкінсом та Деном Кейтсом Філ Гальфонд підходив до хедз-ап дуелі проти Ченса Корнута в реноме явного фаворита.

Спершу Гальфонд цілком виправдовував роздані аванси. Але згодом Корнут перевернув усе з ніг на голову. В якийсь момент уже Ченс заробив солідний гандикап.

Тоді уже Філові довелося демонструвати характер. Він зумів наздогнати опонента і в 33-й сесії навіть оформив невелике лідерство. Але Корнут виграв два наступні відрізки й тепер він знову випереджає суперника: опоненти зіграли половину із запланованих 35 тисяч роздач, Ченс лідирує на 36,5 тисяч доларів.

Протистояння набирає обертів і ми продовжуємо тримати руку на пульсі одного з найцікавіших покерних поєдинків року.

Нагадаємо, хлопці грають в Омаху. В разі підсумкового успіху Гальфонд, Корнут заплатить йому зверху 250 тисяч "баксів". Якщо переможе Ченс, то Філ додатково віддасть супернику один мільйон "зелених".