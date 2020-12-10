Одна из самых ожидаемых покерных хедз-ап дуэлей года продолжает набирать обороты. Даг Полк подтверждает статус фаворита в поединке с Даниэлем Негреану.

Буквально недавно американец всего за 824 раздачи "раздел" канадца на 160 тысяч долларов.

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И вот уже в следующей сессии Даг нанес очередной удар по своему принципиальному сопернику. Трех часов игры хватило Полку, чтобы "обчистить" Даниэля еще на 101 тысячу "баксов".

Оппоненты сыграли почти 9 тысяч раздач, и теперь Полк лидирует на 784 тысячи "зеленых". Если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро канадцу придется пополнять свой счет, чтобы продолжить борьбу.

Неудивительно, что нервы Негреану понемногу начинают сдавать. В послематчевом интервью Даниэль откровенно забыл о нормах приличия: он совсем не подбирал слов, лишь изредка перебивая ругань цензурными репликами.

Напомним, подавляющее большинство покерного сообщества не сомневалось, что в онлайн-игре Полк не оставит шансов Негреану. По регламенту, звездные соперники должны сыграть аж 25 тысяч раздач, но после экватора дуэли каждый имеет право сложить оружие и признать свое поражение.