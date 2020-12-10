Одна з найочікуваніших покерних хедз-ап дуелей року продовжує набирати оберти. Даг Полк підтверджує статус фаворита в поєдинку з Даніелем Негреану.

Буквально нещодавно американець усього за 824 роздачі "роздягнув" канадця на 160 тисяч доларів.

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І ось уже в наступній сесії Даг завдав чергового удару по своєму принциповому суперникові. Трьох годин гри вистачило Полку, аби "обчистити" Даніеля ще на 101 тисячу "баксів".

Опоненти зіграли майже 9 тисяч роздач, американець лідирує на 784 тисячі "зелених". Якщо так піде і далі, то вже зовсім скоро канадцю доведеться поповнювати свій рахунок, аби продовжити боротьбу.

Не дивно, що нерви Негреану потрохи починають здавати. В післяматчевому інтерв’ю Даніель відверто забув про норми пристойності: він геть не підбирав слів, лише зрідка перебиваючи мати цензурними репліками.

Нагадаємо, переважна більшість покерної спільноти не сумнівалася, що в онлайн-грі Полк не залишить шансів Негреану. За регламентом, зіркові суперники мають відіграти аж 25 тисяч роздач, але після екватору дуелі кожен має право скласти зброю і визнати свою поразку.