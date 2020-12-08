Перед стартом хедз-ап протистояння між Дагом Полком і Даніелем Негреану опоненти поповнили свої акаунти на 1 млн доларів кожен. Легендарний канадець опинився близько до ситуації, коли доведеться робити ще один депозит.

Негреану виграв три поспіль попередні сесії матчу, утім із невеликою перевагою – 77 тисяч доларів загалом. Збудувати на цьому ґрунті, якийсь помітний успіх Даніелю не вдалося. Натомість, в останній дуелі Полк знову розгромив свого опонента. Суперники змагалися понад чотири години і за цей час встигли розіграти 824 руки на звичних для дуелі блайндах 200/400 доларів. В підсумку у кишеню Дага перекочували ще 160 349 доларів канадця.

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Тож загальна перевага американця сягнула вже 674 тисячі "зелених", а на рахунку Даніеля залишилося «лише» 326 тисяч, які, як показує практика, він може програти за дві сесії. Водночас, Негреану усе ще запевняє, що задоволений своєю грою і йому відверто не щастить у ключових ситуаціях з великими банками. Частково це дійсно так – Даг виграє значно більше кулерів. Проте, і перевага Полка у майстерності в хедз-апі стає все помітнішою. Варіюючи розмір своїх ставок, американець постійно змушує Даніеля оплачувати його сильні руки.

Відтак, ймовірність того, що поєдинок протриває усі 25 тисяч запланованих рук стає усе меншою. За попередньою домовленістю той, хто програватиме, зможе вийти з гри після 12 500 роздач (поки зіграли 7 921).