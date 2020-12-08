Перед стартом хедз-ап противостояния между Дагом Полком и Даниэлем Негреану оппоненты пополнили свои аккаунты на 1 млн долларов каждый. Легендарный канадец оказался близок к ситуации, когда придется делать еще один депозит.

Негреану выиграл три предыдущие сессии матча подряд, впрочем с очень небольшим преимуществом – 77 тысяч долларов в целом. Построить на этой почве какой-то заметный успех Даниэлю не удалось. Зато в последний дуэли Полк снова разгромил своего оппонента. Соперники соревновались более 4 часов и за это время успели разыграть 824 руки на привычных для дуэли блайндах 200/400 долларов. В итоге в карман Дага перекочевали еще 160 349 долларов канадца.

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Поэтому общее преимущество американца достигло 674 тысяч "зеленых", а на счету Даниэля осталось "всего" 326 тысяч, которые, как показывает практика, он может проиграть за две сессии. В то же время, Негреану все еще уверяет, что доволен своей игрой и ему откровенно не везет в ключевых ситуациях с крупными банками. Отчасти это действительно так – Даг выиграет гораздо больше кулеров. Однако, и преимущество Полка в мастерстве хедз-апа становится все заметнее. Варьируя размер своих ставок, американец постоянно заставляет Даниэля оплачивать его сильные руки.

Следовательно, вероятность того, что поединок продлится все 25 тысяч запланированных рук становится все меньше. По предварительной договоренности тот, кто проигрывать, сможет выйти из игры после 12 500 раздач (пока сыграли 7921).