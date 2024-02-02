В частности, новое исследование авторитетной компании Research and Markets демонстрирует, что индустрия онлайн-покера вырастет с 59,4 миллиарда долларов в 2022 году до 155,4 миллиарда в 2030-м. Поэтому, отрасль может рассчитывать на ежегодный рост в 11,1%, что является очень высоким показателем.

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В исследование также говорится, что сосредоточенность операторов на бонусах, акциях и программах лояльности остается успешным средством удержания пользователей и расширения рынка.

Интересно, что толчком для нового бума онлайн-покера стала пандемия коронавируса, когда практически исчезла возможность игры офлайн, а необходимость дольше, чем обычно сидеть дома побудила многих людей к поиску вариантов проведения досуга в онлайне.

Европа предстает как большой рынок, развивающийся благодаря санкционированию деятельности онлайн-покера и ставок в Интернете, подкрепленной высокими доходами и склонностью к подобному досугу среди европейских граждан

– сообщает Research and Markets.

Еще один важный аспект успеха – сосредоточение покер-румов на своих мобильных предложениях, что делает участие в игре еще легче и стимулирует привлечение большего количества пользователей.

Украинцы успешно выступают в онлайн-турнирах

На прошедшем уикенде, 27 – 28 января, сразу трое представителей Украины показали хорошие результаты в дорогих онлайн-турнирах. Иван QTV333 Абрамчук заработал более 11 тысяч долларов, Bilb0 Baggins – 12 тысяч, а TASHERR выиграл 5,5 тысяч.