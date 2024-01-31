Комментировать игру будут легендарные Альфред Джозеф Бенза и Ник Шульман, а состав участников будет действительно звездным.

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Чего стоят только имена Дженнифер Тилли, Жана-Робера Белланда и Эндрю Робла. Более того, впервые с 7-го сезона за стол вернется звездный обладатель мирового рекорда Гиннеса Фил Лаак.

Что известно о Филе Лааке В 2010 году американский покерист Фил Лаак установил мировой рекорд самой длинной непрерывной покерной сессии. Фил играл в покер в течение 115 часов и даже выиграл за это время более 6 тысяч долларов, половину из которых отдал на благотворительность.

В новом сезоне High Stakes Poker участники будут играть с заоблачными блайндами от 200/400 до 1000/2000 долларов, так что мы вполне сможем увидеть банки в сотни тысяч баксов. Сама игра будет проходить в PokerGO Studio в Лас-Вегасе.

Звезды TikTok будут зажигать за покерным столом

8 февраля накануне Супербоула в Лас-Вегасе состоится покерный турнир в рамках Celebrity Poker Tour, участие в котором примут 72 знаменитости из разных сфер. Среди наиболее узнаваемых гостей – звезда TikTok Гриффин Джонсон, который имеет более 10 миллионов подписчиков в популярной соцсети.