В этом году Супербоул поединок, в котором определится чемпион по американскому футболу, впервые состоится в штате Невада, а именно в Лас-Вегасе. Вокруг матча, в котором 11 февраля сойдутся представители Канзас Сити и Сан-Франциско, состоится немало мероприятий. Ну и как без покера, если уж посетили столицу этой игры.

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8 февраля в студии PokerGo в Лас-Вегасе ждут огромную концентрацию звезд. Здесь состоится покерный турнир в рамках Celebrity Poker Tour с участием 72 известных личностей – профессиональных спортсменов, успешных блоггеров и бизнес-лидеров. Среди самых известных гостей - Гриффин Джонсон, который своим контентом привлек более 10 миллионов подписчиков в TikTok и более 3 миллионов в Instagram.

Пожалуй, в третий раз я приму участие в турнире. Я учился играть у Блейка Вина, основателя Celebrity Poker Tour, а также загрузил приложение в смартфон и с тех пор регулярно тренируюсь. Мне нравится что большинство карточных игр построены на удаче. В покере она также понадобится, но кроме того здесь много стратегии, интеллекта и размышлений, что отличает ее, – рассказывает Гриффин Джонсон.

Турнир Celebrity Poker Tour будет длиться 4-5 часов, каждый участник стартует со стеком 100 000 фишек, уровни блайндов - по 15 минут. Девять лучших разделят призовой фонд в 50 000 долларов, а победитель получит 20 000 долларов.

Помимо Гриффина Джонсона, свое участие в ивенте также подтвердили – Перес Хилтон Алджамейн Стерлинг, Уилл Левис, Остин Экелер, Брайс Холл, Марк Д'Амелио, Пирсон Водзински и Тана Монжо.