Цьогоріч Супербоул – поєдинок в якому визначится чемпіон з американського футболу, уперше відбудеться у штаті Невада, а саме в Лас-Вегасі. Навколо матчу, в якому 11 лютого зійдуться представники Канзас Сіті та Сан-Франциско, відбудеться чимало заходів. Ну і як без покеру, якщо вже завітали до столиці цієї гри.

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8 лютого у студії PokerGo у Лас-Вегасі чекають не величезну концентрацію зірок. Тут відбудеться покерний турнір в рамках Celebrity Poker Tour за участю 72 відомих особистостей - професійних спортсменів, успішних блогерів та бізнес-лідерів. Серед найбільш упізнаваних гостей - Гріффін Джонсон, який своїм контентом прибавив понад 10 мільйонів підписників у TikTok та більш ніж 3 мільйони у Instagram.

Мабуть це втретє я візьму участь у покерному турнірі. Я вчився грати у Блейка Віна, засновника Celebrity Poker Tour, а також завантажив додаток у смартфон і відтоді регулярно тренуюсь. Мені подобається, що більшість карточних ігор побудовані на удачі. У покері вона також знадобиться, але крім того тут багато стратегії, інтелекту та розмірковувань, що вирізняє її для мене з-поміж інших, – розповідає Гріффін Джонсон.

Турнір Celebrity Poker Tour триватиме 4-5 годин, кожен учасник стартує зі стеком 100 000 фішок, зростання рівнів - кожні 15 хвилин. Дев’ятеро найкращих розділять призовий фонд у 50 000 доларів, а переможець отримає 20 000 баксів.

Крім Гріффіна Джонсона, свою участь у івенті також підтвердили Перес Хілтон, Алджамейн Стерлінг, Вілл Левіс, Остін Екелер, Брайс Холл, Марк Д'Амеліо, Пірсон Водзинскі і Тана Монжо.