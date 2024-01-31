Коментуватимуть гру легендарні Aльфред Джозеф Бенза та Нік Шульман, а склад учасників буде дійсно зірковим.

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Чого варті лише імена Дженніфер Тіллі, Жана-Робера Белланда та Ендрю Робла. Ба більше, вперше з 7-го сезону за стіл повернеться зірковий володар світового рекорду Гіннеса Філ Лаак.

Що відомо про Філа Лаака У 2010 році американський покерист Філ Лаак встановив світовий рекорд найдовшої безперервної покерної сесії. Філ грав покер упродовж 115 годин і навіть виграв за цей час понад 6 тисяч доларів, половину з яких віддав на благодійність.

У новому сезоні High Stakes Poker учасники гратимуть зі захмарними блайндами від 200/400 до 1000/2000 доларів, тож ми цілком зможемо побачити банки у сотні тисяч баксів. Сама гра відбуватиметься у PokerGO Studio в Лас-Вегасі.

Зірки TikTok запалюватимуть за покерним столом

8 лютого напередодні Супербоулу у Лас-Вегасі відбудеться покерний турнір в рамках Celebrity Poker Tour, участь в якому візьмуть 72 знаменитості з різних сфер. Серед найбільш упізнаваних гостей – зірка TikTok Гріффін Джонсон, який має понад 10 мільйонів підписників у популярній соцмережі.