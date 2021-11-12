Эпатажный американский покерист армянского происхождения Дэн Билзерян продолжает искать встречи с другим известным миллиардером Алеком Горесом. Недавно "король инстаграм" посетил Мировую серию покера в Лас-Вегасе, где прокомментировал готовность провести хедз-ап на 100 миллионов.

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Билзерян настаивает на том, что Горес дважды вызвал его на хедз-ап и тот дважды принимал его вызов. А теперь Алек словно пропал. Обещанное сражение должно состоятся сразу после WSOP. Вероятным местоположением станет казино Ария, где студия PokerGO транслирует игры с высокими ставками. Билзерян сразу заявил, что очень хочет, чтобы хедз-ап транслировался в прямом эфире. Это должно порадовать многих болельщиков и официально войти в историю.

"Король инстаграм" много рассказывает в СМИ о своих успехах за покерными столами, но по-прежнему не садится играть WSOP в Лас-Вегасе. Своё нежелание участвовать в живой серии он аргументировал тем, что не готов тратить столько времени на турниры.

Так или иначе, но скоро все узнают официальную развязку истории Билзеряна и Гореса.