Победителю Главного События Мировой серии покера достанутся 8 000 000 долларов. Но это произойдет позже. А пока участники Main Event сузили круг претендентов на трофей до одной тысячи.

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В топе чип-каунта есть достаточно известные игроки. Победитель Главного События 2003 года Крис Манимейкер имеет 10-й стек, обладатели браслетов Мировой серии Стивен Чидвик и Кейт Лер замыкают топ-20.

Удалось пробиться в зону ITM и украинским покеристам. Днепрянин Денис Придвор комфортно чувствует себя в топ-50 общего списка участников. Замыкает сотню лидеров Главного События Павел Векслер, известный под ником "MountainRose". Он родился в Крыму, но в раннем возрасте переехал с семьей в Израиль. Векслер попадал в призы браслетных турниров WSOP более 20 раз, заработав при этом 238 000 долларов.

Павел Векслер / Фото obzorpoker.info

Держится в игре и известный украинский кэш-регуляр Алексей "ffellini" Кравчук. В прошлом году он был участником финального стола Mini Main Event WSOP Online, заняв итоговое пятое место, которое принесло украинцу 188 000 долларов. В целом, в турнирах Мировой серии покера в Лас-Вегасе Кравчук попадает в призы в четвертый раз.

С меньшим стеком остается в игре Глеб Ковтунов – победитель турнира серии WCOOP 2014 года. Тогда украинец запомнился еще и тем, что побывал на двух финальных столах WCOOP в течение суток. Любители покера могут знать Глеба Ковтунова под ником "Psyhoagromor".

Киевлянин Глеб Ковтунов / Фото poker-experts.com

На пре-баббле Main Event WSOP покинул известный украинский покер-про Денис "SantaZzz" Чуфарин. Все оставшиеся в турнире игроки гарантировали себе минимальную выплату в размере 15 000 долларов.