В своей книге "The Setup" Дэн Билзерян не стесняется раскрывать имена соперников, с которыми он проводил частные покерные игры. Одна из таких историй не понравилась Алеку Горесу. Теперь намечается серьезный баттл.

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О своих покерных достижениях в основном рассказывает сам Дэн Билзерян. Так и в новой книге он пишет, что выиграл 40 миллионов долларов за один вечер у 68-летнего миллиардера Алека Гореса.

Кто такой Алек Горес

Алек Горес известен тем, что в 1978 году основал компанию Executive Business Systems, которая продавала компьютерную технику. За несколько лет он сколотил состояние и основал инвестиционную компанию The Gores Group. В покере известен тем, что сыграл эпизодическую роль в фильме «Большая игра» (англ. Molly's Game), а также якобы выиграл у Энди Билла 50 миллионов долларов.

Алекс Горес в компании женщин / Фото Pokeroff

Услышав, как Билзерян рассказывает историю о нем в подкасте Логана Поля, бизнесмен сразу отправил Дэну сообщение: "Я проиграл тебе 40 миллионов? Окей, я думал больше. Давай теперь устроим хедз-ап по 25 миллионов". Билзерян ответил в своем стиле.

Давай сразу по 50 миллионов. Перевожу деньги в казино Aria и жду, когда ты сделаешь то же самое, – написал Дэн Билзерян.

Когда состоится хедз-ап

Конкретную дату встречи пока не объявили, но вероятно хедз-ап за 100 миллионов долларов состоится после завершения WSOP. Любители таких историй уже запасаются попкорном и ждут дальнейшего развития событий.

Так же не понятно будет ли транслироваться их поединок в прямом эфире. Будущий "матч тысячелетия" активно обсуждает покерное комьюнити. В частности, есть и такие, кто воспринимают эту выходку как очередной договорняк или хайп вокруг новой книги Билзеряна.

Если событие таки состоится, то Билзерян и Горес впишутся свои имена в историю покера, как участники самого дорогого хедзап-поединка этой игры.