Том Хаммерс был самой яркой звездой разве что в начале турнира. Он пообещал, что пожертвует все потенциально выигранные средства на благотворительность, но вскоре девушки выбили его из турнира и под аплодисменты проводили из зала.

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Когда появился женский турнир на WSOP

Впервые женский турнир WSOP появился в 1977 году. Правда или нет, но по легенде это событие изначально было добавлено в расписание специально для жён и девушек игроков, приехавших на серию. Бай-ины были очень демократичные – 100 долларов. Но со временем ставки выросли, а количество участниц прибавлялось. Спустя 4 года взнос в этот турнир составлял уже 1 000 долларов.

WSOP Ladies Event / Фото Pokeroff

Сначала женщины играли в Семикарточный Стад, потом в Лимитный Холдем, а с 2004 года – в Безлимитный. В первом турнире было зарегистрировано 200 входов, потом 601, а к 2007 году событие стало настолько популярным, что призовой фонд составил более 1 000 000 долларов.

Интересный факт, что в 2005 году WSOP Ladies Event выиграла известная актриса, номинантка на премию Оскар Дженнифер Тилли.

В турнире не только женщины

В 2009 году победу в турнире Ladies Only Event WSOP Circuit Lake Tahoe одержал 22-летний студент Грег Сесслер. Своё участие он оправдал напряженным графиком, где свободное время нашлось только на этот турнир. Уже в следующем году на главный женский турнир WSOP Ladies Event заявился Шон Диб. Соломенная шляпа и майка розового цвета веселила окружающих, но покерное комьюнити не оценило выходку парня.

Шон Диб на WSOP Ladies Event 2010 / Фото Pokeroff

В этом году женщинам в Вегасе осмелился бросить вызов Том Хаммерс. Он пообещал пожертвовать весь выигрыш благотворительным организациям, помогающим женщинам, но его приключение закончились очень быстро и Том вылетел задолго до призовой зоны.