Том Хаммерс був найяскравішою зіркою турніру хіба що старті події. Він пообіцяв віддати всі виграні кошти на благодійність, але жінки швидко його вибили з турніру і під оплески провели із залу.

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Коли з'явився жіночий турнір на WSOP

Уперше жіночий турнір на WSOP було проведено в 1977 році. Правда чи ні, але спочатку подію внесли в розклад спеціально для дружин і дівчат гравців, які приїхали на серію. Бай-ін був дуже демократичний – 100 доларів. Але з часом ставки росли, а кількість учасниць збільшувалася. Через 4 роки внесок у цей турнір складав уже 1 000 доларів.

WSOP Ladies Event / Фото Pokeroff

Спочатку жінки грали в Семикартковий Стад, потім в Лімітний Холдем, а з 2004 року – в Безлімітний. У першому турнірі було зареєстровано всього 200 учасниць. Згодом подія стала настільки популярною, що призовий фонд Ladies Event складав понад 1 000 000 доларів.

Цікаво, що в 2005 році WSOP Ladies Event виграла відома актриса, номінантка на премію Оскар Дженніфер Тіллі.

У турнірі не тільки жінки

У 2009 році перемогу в турнірі Ladies Only Event WSOP Circuit Lake Tahoe здобув 22-річний студент Грег Сесслер. Свою участь він виправдав напруженим графіком, де вільний час знайшовся тільки для цієї події. Уже в наступному році на головний жіночий турнір WSOP Ladies Event заявився Шон Діб. Солом'яний капелюх і майка рожевого кольору веселила оточуючих, але покерне ком'юніті не оцінило витівку хлопця.

Шон Діб на WSOP Ladies Event 2010 / Фото Pokeroff

Цього року жінкам у Вегасі наважився кинути виклик Том Хаммерс. Він пообіцяв віддати весь виграш благодійним організаціям, що допомагають жінкам, але його пригоди на WSOP Ladies Event завершилися дуже швидко і Том вилетів задовго до призової зони.