Пригоди Майкла Адамо в покері викликають захоплення в усього світу. Тільки за останні кілька тижнів він виграв 3 великі турніри поспіль, підтверджуючи статус головної зірки сучасності.

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Суперхайролерський турнір SHRB зібрав 21 вхід і призовий фонд 6 300 000 доларів. Серед покерних товстосумів лише троє поверталися додому з призовими. Майкл Адамо швидко став головним ньюзмейкером цієї події, вибивши з турніру самого Даніеля Негреану. Але зробив це дуже красиво і ще на першому рівні блайндів.

За підсумками 3-денного турніру австралієць зійшовся в хедз-апі з іншим гігантом турнірного покеру Джастіном Бономо зі США. Уперте протистояння вирішив кулер на користь Аддамо – флеш на тьорні проти двох пар опонента на рівері.

Що стосується мотивації виграти третій поспіль турнір, то у мене її вистачало. Я сам по собі людина дуже азартна. Було круто оформити занос, але треба визнати, що в останній роздачі з флешом мені дуже пощастило.

За перемогу в Super High Roller Bow Майкл Адамо отримав фантастичні 3 400 000 доларів. Джастін Бономо заробив трохи менше двох мільйонів, Шон Вінтер – рівно мільйон.