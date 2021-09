Марія Хо закріпила за собою статус однієї із найбільш успішних покеристок в історії. Американка уже здолала позначку у 4 мільйони доларів призових в офлайн-турнірах.

Утім, як не старалась Марія, на WSOP поки не складається. Хо 64 рази потрапляла у призи турнірів Світової серії і накопичила у Лас-Вегасі левову частку свого загального ITM – 1 739 550. У 2011 американка була як ніколи близькою до заповітного трофею, але поступилась у хедз-апі івенту з Безлімітного Холдему за 5 000 доларів (540 020 доларів призових).



Марія Хо / Poker Central

Зірка Сема Трікета яскраво спалахнула на WSOP 2012 року, коли організатори серії додали в турнірну сітку безпрецедентний івент Big One for One Drop з бай-іном 1 мільйон доларів. Англієць тоді зірвав серйозний куш, хоч і не переміг. У хедз-апі Трікет поступився Антоніо Есфандіарі, але отримав більше 10 мільйонів доларів.

Власне, це був не єдиний турнір WSOP, коли Сем зупинився в одному кроці від титулу. В 2010 він став віце-чемпіоном в турнірі за 5 000 доларів, а в 2019 не дотиснув останнього опонента в івенті за 25 500 євро в європейській версії WSOP. Загалом за спиною англійця аж 5 фінальних столів турнірів Світової серії і жодного титулу.



Стів О’Дваєр / Poker News

Айзек Хекстон, який є успішним бійцем як в онлайні, так і за «живими» столами, також мав кілька успішних спроб на серії в Лас-Вегасі. Він і до хедз-апу добирався, і на 5 фіналках побував, але золотий браслет поки не міряв. Відсутністю цінної цяцьки Хекстон не надто і переймається. За словами американця, він уже досяг своєї головної покерної вершини – це перемога на Super High Roller Bowl у 2018 році, яка зробила Айзека багатшим на 3 672 000 доларів.

Стів О’Дваєр також не нарікає на проблеми із банкролом. За 13 років в офлайн-турнірах американець наштампував більше 30 мільйонів доларів призових. У велетенському списку титулів і регалій одразу 6 семизначних заносів. На WSOP О’Дваєр запалював насамперед у Європі, де оформив 3 солідних ITM. Однак, трофеї Світової серії американця наразі стороняться.



Браслет Світової серїі покер / wsop.com

Важко у це повірити, але золотого аксесуара не вигравав і Ден Сміт – п’ятий (37,5 мільйона доларів) у списку "All Time Money List". Що удвічі образливіше – американець мешкає в Лас-Вегасі, по сусідству із WSOP. Але рідні стіни, як то кажуть, не завжди допомагають. В колекції Сміта одразу п’ять подіумів турнірів Світової серії, а сума загальних призових на WSOP наближається за 10 мільйонів баксів.

Тим не менш, до клубу чемпіонів американця наразі не пускають. Як відомо, Ден Сміт надає перевагу, насамперед дорогим турнірам. А цьогоріч на WSOP таких івентів чимало, тож у хайролера буде хороший шанс заповнити прогалину. Це стосується і решти "невдах", які вирушають за трофеями Світової серії вже цього тижня.