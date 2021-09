Мария Хо, например, закрепила за собой статус одной из самых успешных женщин в покере за всю историю. Американка уже одолела отметку в 4 миллиона долларов призовых в офлайн-турнирах.

Впрочем, как бы не старалась Мария, на WSOP пока не складывается. Хо 64 раза попадала в призы турниров Мировой серии и накопила в Лас-Вегасе львиную долю своего общего ITM – 1739 550. В 2011 году американка была как никогда близка к заветному трофею, но уступила в хедз-апе ивента по Безлимитному Холдему за 5 000 долларов (540 020 долларов призовых).

Звезда Сэма Трикетта ярко вспыхнула на WSOP 2012 года, когда организаторы серии добавили в турнирную сетку беспрецедентный ивент Big One for One Drop с бай-ином 1 миллион долларов. Англичанин тогда сорвал серьезный куш, хоть и не победил. В хедз-апе Трикетт уступил Антонио Эсфандиари, но получил более 10 миллионов долларов.

Собственно, это был не единственный турнир WSOP, когда Сэм остановился в одном шаге от титула. В 2010 году он стал вице-чемпионом в турнире за 5 000 долларов, а в 2019 не додавил последнего оппонента в ивенте за 25 500 евро в европейской версии WSOP. Всего за спиной англичанина 5 финальных столов турниров Мировой серии и ни одного титула.



Айзек Хэкстон, который является успешным бойцом как в онлайне, так и за "живыми" столами, также имел несколько успешных попыток на серии в Лас-Вегасе. Он и до хедз-апа добирался, и на 5 финалках побывал, но золотой браслет пока не мерил. Из-за отсутствия ценной игрушки Хэкстон не слишком и волнуется. По словам американца, он уже достиг своей главной покерной вершины – это победа на Super High Roller Bowl в 2018 году, которая сделала Айзека богаче на 3 672 000 долларов.

Стив О'Двайер также не жалуется на проблемы с банкроллом. За 13 лет в офлайн-турнирах американец наштамповал больше 30 миллионов долларов призовых. В огромном списке титулов и регалий сразу 6 семизначных заносов. На WSOP О'Двайер зажигал прежде всего в Европе, где оформил 3 солидных ITM. Однако, трофеи Мировой серии американца пока сторонятся.



Трудно в это поверить, но золотого аксессуара не выигрывал и Дэн Смит – пятый (37,5 миллиона долларов) в списке "All Time Money List". Вдвойне обиднее – американец живет в Лас-Вегасе, по соседству с WSOP. Но родные стены, как говорится, не всегда помогают. В коллекции Смита сразу пять подиумов турниров Мировой серии, а сумма общих призовых на WSOP приближается к 10 миллионам долларов.

Тем не менее, в клуб чемпионов американца пока не пускают. Как известно, Дэн Смит предпочитает, прежде всего дорогие турниры. А в этом году на WSOP таких ивентов немало, поэтому у хайроллера будет хороший шанс восполнить пробел. Это касается и остальных "неудачников", которые отправятся за трофеями Мировой серии уже на этой неделе.