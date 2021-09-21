Очень скоро на PokerMatch стартует грандиозный Кубок Украины по онлайн-покеру. Каждый получит шанс забрать награду крупнейших городов, поэтому сражение обещает быть напряженным.
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На старт соревнований также выйдут покерные Мастера. Это 12 опытных и успешных спортсменов, которые будут бороться за трофеи своего города в турнирах по Холдему. Те, кому удастся выбить их из турнира, получат на свой счет 1 000 турнирных гривен. Причём награда положена за каждый вход и выбивание экспертного игрока.
В топ-список PokerMatch попали следующие Мастера:
- Мастер Одессы: Андрей avataaar1 Грильберг
- Мастер Днепра: Влад roofbuilder Стаховский
- Мастер Чернигова: Николай kostenberg Костырко
- Мастерица Тернополя: Иванна ivannessaa Соя
- Мастер Запорожья: Александр chistiy Чистяков
- Мастер Харькова: Андрей ciydedonovan Момот
- Мастер Луганска: Роман volanpoker Уланов
- Мастер Ровно: Максим nollik Клопоток
- Мастер Херсона: Александр ava Лысенко
- Мастер Луцка: Михаил xxxtopregxxx Гутый
- Мастер Черновцов: Василий ztv69 Забродский
- Мастер Киева: Ричард neumanriel Нойман
Полное расписание Кубка Украины по онлайн-покеру с участием Мастеров и другие подробности серии на официальном сайте PokerMatch.