Епатажний американський покерист вірменського походження Ден Білзерян продовжує шукати зустрічі з іншим відомим мільярдером Алеком Горесом. Нещодавно "король інстаграму" відвідав Світову серію покеру в Лас-Вегасі, де прокоментував готовність провести хедз-ап на 100 мільйонів.

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Білзерян наполягає на тому, що Горес двічі викликав його на покерну дуель, і він двічі приймав виклик. А тепер Алек просто зник. Обіцяна битва має відбутися одразу після WSOP. Імовірним місцем її проведення стане казино Арія, де студія PokerGO транслює ігри з високими ставками. Білзерян одразу пропонував, щоб хедз-ап транслювався у прямому етері. Це повинно порадувати багатьох глядачів та офіційно увійти в історію.

"Король інстаграму" постійно розповідає у ЗМІ про свої успіхи за покерними столами, але, як і раніше, не сідає грати WSOP у Лас-Вегасі. Своє небажання брати участь у живій серії він аргументував тим, що не готовий витрачати стільки часу на турніри.

Так чи інакше, але скоро всі дізнаються про офіційну розв'язку історії Дена Білзеряна та Алека Гореса.