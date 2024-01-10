В этом году впервые глобальный индекс покера обнародовал возможные номинации для большинства категорий, чтобы учесть голоса фанатов и гарантировать, что достойные кандидаты не останутся незамеченными.

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GPI приглашает покерное общество проголосовать за имена и организации в 19 категориях, определяющих лучших представителей отрасли. 5-я ежегодная церемония награждения состоится этой зимой в студии PokerGO в Лас-Вегасе.

За какие 19 категорий можно отдать свои голоса

Все эти категории открыты для публичных голосований, что делает это уникальным мероприятием в мире покера. Каждый фанат может подать до трех заявок в каждой категории, способствуя формированию официального списка номинантов, который будет обнародован в ближайшие недели.

Ниже приведены 19 категорий, в которых покерная общественность может проголосовать за своих фаворитов с 2023 года:

лучшее выступление за финальным столом; выбор болельщиков: лучшая раздача; лучший стример; лучший видеоблогер; лучший создатель короткометражного контента (в среднем от 30 секунд до 3 минут); лучший трофей; лучшая инновация в живом турнирном покере; лучший представитель индустрии; лучший турнирный директор; лучший ивент; лучший тур/кругосветный турнир среднего уровня; приз зрительских симпатий: лучший живой стрим; лучший отдельный фестиваль/серия; лучший вещатель; лучший подкаст; лучший Twitter/X-персонаж; лучший медиаконтент: письменный; лучший медиаконтент: видео; лучший медиаконтент: фото.



Награды Global Poker Awards / pokerstrategy.com

Лучшего покер-2023 уже определили

Уже определены несколько победителей, в частности, Бин Венг – "Игрок года" по версии Global Poker Index, Кристен Фоксен в категории "Гравчина года" и Ник Пупилло - "Mid-Major POY".

Их достижения также будут отмечены на вечеринке в PokerGO Studio. Эта инициатива предназначена для поддержки и признания вклада покерного сообщества в развитие отрасли.