С турнирным покером бывший кэшевик Бин Венг подружился только в 2017 году. А через шесть лет возглавил рейтинг Global Poker Index, где по итогам сезона подсчитывают баллы, заработаные в живых MTT.

К теме Больше, чем вы думаете: невероятные выигрыши в истории турнирного покера

В 2023 году американец китайского происхождения гриндил не покладая рук – отыграл практически на всех сериях, происходивших в США, в том числе на WSOP и WPT. Результаты Бина Венга действительно впечатляют.



Бин Венг / Фото PokerNews

Уже в начале января Венг оформил свой первый в карьере семизначный выигрыш. За победу в Borgata Championship Event американец получил 1 000 000 долларов. Впоследствии этот трюк Бин Уэнг повторил еще дважды в течение года. Речь, в частности, о его новом бест-кеше – 2 227 054 долларов призовых – за триумф в турнире Wynn Summer Classic.



Бин Венг / Фото WPT

Всего за сезон Бин Уэнг выиграл 6 турниров, а это для живого покера незаурядное достижение. Впечатляет и общая сумма призовых за 2023 год – более 6 миллионов долларов. То есть 3/4 общих призовых за карьеру, сумма которых перевалила уже за 8,5 миллионов, покерист накопил всего за один год.



Бин Венг / Фото WPT